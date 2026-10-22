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В Москве изучают привезенные Уиткоффом предложения по Украине

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В России тщательно анализируют содержание предложений, которые спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез на переговоры с президентом Владимиром Путиным, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Мы сейчас анализируем содержание дополнительных соображений и идей. Но я очень надеюсь, что американские коллеги сейчас заняты тем же. Они тщательно, внимательно, глубоко вникают в то, что они услышали в Константиновском дворце непосредственно от президента", - сказал он.

"И я думаю, не менее существенно, чтобы эти сигналы были адекватно доведены до тех, кто по-прежнему не готов двигаться по пути урегулирования и питает не просто иллюзии, а имеет тяжелейшие внутренние заблуждения относительно того, что им удастся навязать схемы и подходы, категорически и принципиально неприемлемые для России", - добавил замминистра.

МИД США Сергей Рябков Украина Стив Уиткофф Владимир Путин
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