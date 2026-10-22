Белоусов отметил усиление коалиционного присутствия НАТО у границ России и Белоруссии

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Страны НАТО наращивают военное присутствие у границ России и Белоруссии, заявил российский министр обороны Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии в Минске.

"Наращивается коалиционное военное присутствие у наших границ", - сказал он.

Он, в частности, отметил, что Североатлантическим альянсом в 2027 году "планируется довести до бригадного уровня восемь многонациональных батальонных тактических групп НАТО на "восточном фланге" блока".

"Проводятся учения альянса с отработкой наступательных сценариев против наших стран", - подчеркнул министр.