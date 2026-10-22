Песков заявил, что в настоящий момент разговора Путина и Трампа в планах нет

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в планах в настоящее время нет, но такие переговоры могут быть быстро организованы при необходимости, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В настоящий момент в планах такого разговора нет, но, как вы знаете, они достаточно быстро могут организовываться при необходимости или при желании одной из сторон", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что "президенты постоянно заверяют друг друга в готовности говорить, что называется, по первому желанию и в любой момент".



