Титов предложил странам БРИКС создать единый винный бренд для продвижения на мировом рынке

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Странам БРИКС нужно объединиться для продвижения своих вин на мировом рынке и делать это под единым брендом, заявил член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России, основной владелец группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов.

"Российские производители давно уже участвуют в международных конкурсах и выставках под общим зонтичным брендом "Вино России", и можно было бы подумать о таком же коллективном бренде, но уже в масштабах БРИКС", - сказал он в ходе Российского винодельческого форума в Геленджике.

По его словам, в настоящее время мировой рынок вина переполнен, а старые бренды давно завоевали свои позиции как среди потребителей, так и сомелье и экспертов в сфере вина.

Поэтому, отметил Титов, "членам и партнерам БРИКС стоило бы объединиться для единого выхода на мировой винный рынок, вместе это будет значительно легче сделать, чем по отдельности".