Путин не передавал Уиткоффу документов с предложениями по украинскому урегулированию

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе вчерашней встречи не передавал спецпосланнику Дональда Трампа Стиву Уиткоффу никаких документов, содержащих российские предложения по тематике украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Вопрос о том, передавал ли Путин какие-то письменные предложения такого рода Уиткоффу, прозвучал в ходе общения журналистов с Песковым в четверг.

"Нет", - сказал пресс-секретарь.

Встреча Путина и Уиткоффа состоялась накануне в Петербурге.