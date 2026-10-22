Прямые авиарейсы из РФ могут быть запущены еще в два аэропорта Египта

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Египетские авиакомпании могут запустить прямые рейсы в РФ из аэропортов "Марса-Алам" и "Сфинкс" - такую перспективу обсудили авиавласти двух стран на встрече, состоявшейся в Каире в середине октября.

"Стороны обсудили возможность выполнения полетов египетскими авиаперевозчиками из аэропортов "Марса-Алам" и "Сфинкс" в пункты на территории РФ. Российская сторона подтвердила готовность начать необходимые процедуры для открытия прямого авиасообщения с указанными аэропортами", - сказано в меморандуме по итогам встречи, опубликованном на сайте Росавиации.

Аэропорт "Марса-Алам" находится примерно в 60 км от одноименного курортного города Египта, на западном берегу Красного моря. Аэропорт "Сфинкс" расположен в 45 км от пирамид Гизы и в 55 км от Каира.

До недавнего времени прямое авиасообщение между РФ и Египтом было ограничено рейсами в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. В августе этого года Росавиация разрешила полеты в еще два египетских аэропорта близ средиземноморского побережья - "Борг-эль-Араб" (расположен рядом с одноименной курортной зоной и в 40 км от Александрии) и "Эль-Аламейн". Пока что рейсы были запущены только во второй из них.

Согласно меморандуму, стороны также договорились об увеличении частоты регулярных рейсов и расширение географии полетов для назначенных авиаперевозчиков двух государств. Для перевозчиков каждой стороны предусмотрено до 125 частот в неделю в Каир, Александрию, Эль-Аламейн, Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы и до 62 - из Санкт-Петербурга. Без ограничения частоты российские авиакомпании смогут летать в любые пункты Египта, кроме Каира и Александрии, египетские - в любые города РФ, кроме Москвы и Петербурга. По грузовым перевозкам стороны согласовали выполнение 3 частот в неделю.

Еще одной темой обсуждения авиавластей стала возможность технического обслуживания самолетов российских перевозчиков организациями Египта - "без предоставления каких-либо запасных частей с египетской стороны", но при наличии у таких организаций соответствующего одобрения Росавиации. Помимо этого, достигнута договоренность о сотрудничестве в соблюдении Системы компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации (CORSIA), включая консультации, обмен информацией и развитие технического сотрудничества.