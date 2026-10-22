Поиск

Прямые авиарейсы из РФ могут быть запущены еще в два аэропорта Египта

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Египетские авиакомпании могут запустить прямые рейсы в РФ из аэропортов "Марса-Алам" и "Сфинкс" - такую перспективу обсудили авиавласти двух стран на встрече, состоявшейся в Каире в середине октября.

"Стороны обсудили возможность выполнения полетов египетскими авиаперевозчиками из аэропортов "Марса-Алам" и "Сфинкс" в пункты на территории РФ. Российская сторона подтвердила готовность начать необходимые процедуры для открытия прямого авиасообщения с указанными аэропортами", - сказано в меморандуме по итогам встречи, опубликованном на сайте Росавиации.

Аэропорт "Марса-Алам" находится примерно в 60 км от одноименного курортного города Египта, на западном берегу Красного моря. Аэропорт "Сфинкс" расположен в 45 км от пирамид Гизы и в 55 км от Каира.

До недавнего времени прямое авиасообщение между РФ и Египтом было ограничено рейсами в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. В августе этого года Росавиация разрешила полеты в еще два египетских аэропорта близ средиземноморского побережья - "Борг-эль-Араб" (расположен рядом с одноименной курортной зоной и в 40 км от Александрии) и "Эль-Аламейн". Пока что рейсы были запущены только во второй из них.

Согласно меморандуму, стороны также договорились об увеличении частоты регулярных рейсов и расширение географии полетов для назначенных авиаперевозчиков двух государств. Для перевозчиков каждой стороны предусмотрено до 125 частот в неделю в Каир, Александрию, Эль-Аламейн, Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы и до 62 - из Санкт-Петербурга. Без ограничения частоты российские авиакомпании смогут летать в любые пункты Египта, кроме Каира и Александрии, египетские - в любые города РФ, кроме Москвы и Петербурга. По грузовым перевозкам стороны согласовали выполнение 3 частот в неделю.

Еще одной темой обсуждения авиавластей стала возможность технического обслуживания самолетов российских перевозчиков организациями Египта - "без предоставления каких-либо запасных частей с египетской стороны", но при наличии у таких организаций соответствующего одобрения Росавиации. Помимо этого, достигнута договоренность о сотрудничестве в соблюдении Системы компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации (CORSIA), включая консультации, обмен информацией и развитие технического сотрудничества.

РФ Египет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Временное управление в иностранных компаниях вводят исключительно в интересах России

Решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами еще не принималось

 Решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами еще не принималось

В Липецке обезвредили и сняли с крыши поликлиники боевую часть БПЛА

"Яндекс Пэй" восстановил основную функциональность сервисов после атак БПЛА на ЦОД

 "Яндекс Пэй" восстановил основную функциональность сервисов после атак БПЛА на ЦОД

Дмитриев отметил, что Уиткофф и Кушнер "очень много слушают Россию"

Рябков заявил о проработке встречи Путина, Трампа и Зеленского

 Рябков заявил о проработке встречи Путина, Трампа и Зеленского

Бывший вице-премьер Григоренко может занять пост зампреда Сбербанка

 Бывший вице-премьер Григоренко может занять пост зампреда Сбербанка

Силуанов, Никитин, Окладникова и Кожемяко назначены вице-премьерами

Возглавлявший Минтранс Андрей Никитин назначен вице-премьером РФ

 Возглавлявший Минтранс Андрей Никитин назначен вице-премьером РФ

Дмитрий Ядров назначен министром транспорта РФ

 Дмитрий Ядров назначен министром транспорта РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12498 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3957 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 118 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов