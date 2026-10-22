Мосгорсуд защитил исключительные права Okko на трансляцию футбольных матчей УЕФА

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд удовлетворил иск онлайн-кинотеатра Okko о защите исключительных прав на трансляцию футбольных матчей Суперкубка УЕФА и квалификационного этапа раунда плей-офф лиги Чемпионов УЕФА, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Как установлено судом, в соответствии с соглашением о медиаправах истцу предоставлено исключительное право данных трансляций на территории РФ.

"Доказательствами подтвержден факт незаконного использования ответчиком трансляций футбольных матчей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - отметили в Мосгорсуде.