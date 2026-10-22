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РКН выявил 1,2 млн уязвимостей информационной инфраструктуры благодаря "Сканеру безопасности"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора с помощью системы "Сканер безопасности" выявили более 1,2 млн уязвимостей информационной инфраструктуры, из которых 38 тыс. были критическими, сообщил директор центра Владислав Смирнов.

"Ещё одно направление нашей работы - это упреждающее выявление уязвимостей информационной безопасности при помощи системы "Сканер безопасности", которая не раз нам помогала своевременно их выявлять. На сегодняшний день при помощи этой системы выявлено уже более 1,2 млн уязвимостей, из которых 38 тыс. являются критическими. И при помощи оповещения участников централизованного управления более 170 тыс. уязвимостей удалось устранить", - сказал Смирнов в четверг на 25-м юбилейном форуме "Спектр".

Как сообщалось, ЦМУ запустил "Сканер безопасности" в тестовом режиме в 2023 году.

Смирнов отметил, что "когда мы говорим про эти уязвимости, речь идёт о сотнях тысяч клиентских хостов, которые могут быть скомпрометированы и использоваться не только для проникновения или сбора данных с инфраструктуры, но и в качестве источников атак изнутри страны".

"Так, например, недавно выявленные 200 тыс. "Микротиков" (сетевое оборудование латвийской компании MikroTik - ИФ) необновленных, из которых множество были скомпрометированы и использовались для компьютерных атак. Это могут быть и платформы визуализации или библиотеки серверов с уязвимостями, позволяющие злоумышленникам на них выполнять произвольный код", - сказал Смирнов.

В свою очередь представитель созданного ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Андрей Раевский уточнил, что уязвимость в маршрутизаторах MikroTik попытались использовать для атаки на информационную инфраструктуру прошедших в сентябре выборов.

"В прошивке MicroTik были выявлены уязвимости в реализации свободно распространяемой библиотеки OpenSSH, и скомпрометированное оборудование латвийского производства MikroTik было, скажем так, задействовано в попытке помешать выборному процессу, который проходил недавно у нас в стране", - сказал Раевский.

Он сообщил, что пользователи маршрутизаторов получили от НКЦКИ ряд рекомендаций.

ЦМУ создан на базе подведомственного Роскомнадзору "Главного радиочастотного центра" (ГРЧЦ) для реализации законодательства о суверенном рунете.

Роскомнадзор
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