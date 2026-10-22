Штрафы за чрезмерные выбросы в РФ планируют привязать к выручке предприятия

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Правительственные поправки к законопроекту об ответственности за превышение квот на выбросы предусматривают соотнесение размера штрафов с реальной стоимостью природоохранных мероприятий, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Александр Коган.

"При доработке поправок были учтены замечания комитета и размеры штрафов соотнесены с реальной стоимостью природоохранных мероприятий: кто допускает небольшие нарушения, платит меньше, кто систематически не выполняет требования - значительно больше. В зависимости от степени нарушения штраф составит от 0,1 до 5% выручки предприятия. Для естественных монополий предусмотрены сниженные ставки", - сказал Коган журналистам по итогам заседания комитета.

По его мнению, тут заложен "простой принцип: отличники и двоечники не должны отвечать одинаково, и градация штрафов будет напрямую зависеть от выручки предприятия и качества устанавливаемых им очистных сооружений".

Законопроект (594956-8) был принят в первом чтении еще в 2024 году. В процессе его подготовки ко второму чтению прошло множество согласительных совещаний, отметил Коган.

По его мнению, "штрафы должны побуждать предприятия сокращать выбросы, а не заменять выполнение экологических требований", ведь если заплатить штраф окажется намного дешевле, чем сократить выбросы, предприятия могут предпочесть оплату штрафа и не модернизировать производство.