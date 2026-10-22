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Кабмин увеличит число дней, предоставляемых по больничному для ухода за ребенком

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ увеличит число дней, предоставляемых в год по больничному работающим родителям для ухода за больным ребенком.

На заседании кабмина был рассмотрен законопроект, касающийся поддержки семей с детьми в случае заболевания ребенка и необходимости ухода за ним работающими родителями. "На этот период им предоставляется соответствующее пособие. Более того, такое право имеют и другие родственники, например, это бабушки, дедушки", - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании.

Ухаживающий за ребенком родственник может оформить больничный лист и получить установленную выплату. "В зависимости от недуга и возраста ребенка в год предоставляется от 45 до 120 оплачиваемых дней. Но и бывают случаи, когда требуется, конечно, больше времени для того, чтобы он мог полностью восстановиться. Но и даже максимального периода может не хватить, родителям необходимо выходить на работу, потому что выплату по временной нетрудоспособности они уже не получают", - сказал премьер.

Принято решение увеличить на 30 дней в год каждый из периодов. "И на этот же срок продлим такую финансовую помощь, что будет, конечно же, для семей дополнительным подспорьем", - сказал Мишустин.

Михаил Мишустин
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