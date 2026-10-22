Белоусов заявил, что ситуация в мире требует от России и Белоруссии упреждающих действий

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Международная обстановка деградирует и требует упреждающих действий, заявил министр обороны России на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Международная обстановка продолжает деградировать. Она остается крайне сложной. Мало того что сложная, она становится все более и более непредсказуемой. Мы видим, что происходит в Европе, на Ближнем Востоке. И это требует упреждающих действий", - сказал министр.

Это было основным предметом обсуждения на встрече Белоусова с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным: "Какие еще действия, какие еще задачи мы должны поставить перед собой и решить в кратчайшие сроки".

"Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поблагодарил Андрея Белоусова за совместную группировку, сформированную в рамках ОДКБ на западном направлении", - говорится в сообщении.