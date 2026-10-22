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РПЦ сделала день недавнего обретения мощей Дмитрия Донского церковным праздником

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - День, когда патриарх Кирилл молился в Кремле у незадолго до этого обретенных мощей Дмитрия Донского, отныне станет праздничным в Русской православной церкви, постановил в четверг Священный Синод.

Речь идет о 18 августа – именно тогда имел место патриарший молебен и было объявлено, что в ходе реставрации в Архангельском соборе Московского Кремля, где находится саркофаг Дмитрия Донского, были обретены его мощи.

Синод также поручил своей Богослужебной комиссии представить на утверждение текст службы, которая будет совершаться в этот день.

РПЦ
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