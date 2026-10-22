Минцифры предложило вдвое повысить пошлины за выделение операторам номерного ресурса

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ подготовило проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающих индексацию размера госпошлин за выделение ресурса нумерации и за регистрацию декларации о соответствии требованиям средств связи. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, размеры указанных пошлин установлены 1 января 2015 года и более чем 10 лет не менялись, в то время как, по данным Росстата, индекс потребительских цен с 2015 по 2025 годы вырос в два раза. Это привело к образованию выпадающих доходов федерального бюджета, отмечают авторы проекта.

В этой связи проектом федерального закона предусматривается индексация размера государственных пошлин, что направлено на их приведение в соответствие с современными экономическими условиями, говорится в пояснительной записке.

В проекте также уточнены наименования видов ресурсов нумерации, а также предложено исключить из НК РФ положения об уплате ряда госпошлин в связи с их неактуальностью.

Законопроектом предложено установить пошлину за один национальный (значащий) телефонный номер в размере 100 рублей. Сейчас пошлина за один телефонный номер для телефонной сети связи общего пользования, за исключением выделения нумерации из кодов доступа к услугам электросвязи, составляет 50 рублей.

Пошлину за один номер из кодов доступа к услугам электросвязи - 70 тыс. рублей (сейчас - 35 тыс. рублей); за один код пункта сигнализации сети ОКС № 7 в международном индикаторе - 650 тыс. рублей (сейчас 325 тыс. рублей); за один код пункта сигнализации сети ОКС № 7 в местном индикаторе - 7 тыс. рублей (сейчас 35 тыс. рублей); за один код идентификации сетей подвижной радиотелефонной связи и подвижной радиосвязи - 6,5 млн рублей (3,25 млн рублей).

Госпошлины за регистрацию декларации о соответствии требованиям средств связи и услуг связи предложены в таких размерах: при подаче заявления в электронной форме через личный кабинет на едином портале Госуслуг - 9 тыс. рублей; при подаче заявления на бумажном носителе - 20 тыс. рублей. Сейчас пошлина за регистрацию декларации о соответствии требованиям средств связи и услуг связи составляет 3,5 тыс. рублей;

Предполагается, что в случае принятия этого закона он вступит в силу с 1 января 2027 года, "но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования".

Как говорится в пояснительной записке к проекту, затраты телеком-оператора в связи с ростом расходов на оплату государственной пошлины за ресурс нумерации незначительно повлияют на расходы физических лиц при получении услуг связи, поскольку это составит 1% (70 рублей) в общем объеме платы абонента за пакет услуг связи.