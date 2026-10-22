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Выход в море запретили в Геленджике из-за угрозы атаки безэкипажных катеров

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Угроза атаки безэкипажных катеров объявлена в Геленджике (Краснодарский край), выход в море всех плавательных средств запрещен, сообщает глава города-курорта Алексей Богодистов в своем канале в мессенджере Max в четверг.

"В Геленджике опасность атаки безэкипажных катеров! Закрыт выход в море всех плавсредств. Рекомендуем покинуть пляжи и набережную", - написал Богодистов.

Он рекомендовал местным жителям и отдыхающим укрыться в помещениях без окон и не находиться на открытом пространстве возле моря.

Геленджик Алексей Богодистов Краснодарский край
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