Дума планирует поручить Счетной палате проверить ЦБ по ПОД/ФТ при работе с платформой цифрового рубля

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по контролю внес в парламент проект постановления, который поручает Счетной палате проверить, как Банк России выполнял функции в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) при организации и обеспечении функционирования платформы цифрового рубля в 2026 году.

Документ (№16574-9) в четверг размещен в электронной базе данных парламента.

Проверку Счетная палата должна провести до 26 февраля 2027 года и проинформировать Госдуму о ее результатах, говорится в проекте. Она охватит выполнение ЦБ функций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Поручение подготовлено по предложению Национального финансового совета (НФС), с соответствующей просьбой к Госдуме 15 октября обратился председатель НФС, глава Минфина Антон Силуанов, следует из решения комитета.

Аналогичное поручение Госдума давала СП в декабре 2025 года. Документ предусматривал, что Счетная палата должна была провести проверку в период с декабря 2025 г. по март 2026 г. и по итогам представить информацию в Госдуму.

Госдума воспользовалась новыми полномочиями, закрепленными поправками в закон о Центральном банке, вступившими в силу с 1 июля 2025 г. Согласно этим изменениям, по предложению Национального финансового совета Госдума вправе поручать Счетной палате проведение проверок выполнения Банком России функций ПОД/ФТ при организации и обеспечении функционирования платформы цифрового рубля. Ранее такие проверки были ограничены финансово-хозяйственной деятельностью ЦБ и обслуживанием бюджетов.

Цифровой рубль - третья форма денег в России наравне с наличными и безналичными рублями. Оператором платформы цифрового рубля назначен Банк России. Законодательные нормы о цифровом рубле вступили в силу 1 августа 2023 г., с 15 августа того же года ЦБ проводил пилот с реальными операциями с участием ряда банков и ограниченного круга их клиентов. Массовое внедрение началось 1 сентября: операции с цифровыми рублями стали доступны клиентам крупнейших банков, принимать такую оплату должны торговые компании - клиенты этих банков с выручкой свыше 120 млн руб. за предыдущий год. Банки с универсальной лицензией и их клиенты - торговые компании с годовой выручкой свыше 30 млн руб. подключатся с 1 сентября 2027 г., банки с базовой лицензией и торговые компании с годовой выручкой от 20 млн руб. до 30 млн руб. - с 1 сентября 2028 г.

В мае 2025 г. Госдума приняла закон о распространении на операции с цифровыми рублями требований закона №115-ФЗ (№576830-8). Функции по ПОД/ФТ на платформе выполняют банки и ЦБ, а не только Банк России, как предполагала первоначальная версия документа. Регулятор, в частности, оценивает степень риска совершения пользователями платформы подозрительных операций и обязан расторгать договор счета цифрового рубля с клиентами высокого уровня риска, замораживает цифровые рубли лиц, причастных к экстремизму или терроризму, информирует Росфинмониторинг о ряде операций.