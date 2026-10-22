В реестр допускаемых в такси автомобилей внесены кроссоверы Haval моделей H3 и Dargo

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг расширил перечень допускаемых к таксомоторным перевозкам автомобилей за счет включения в него локализованных на тульском автозаводе Great Wall кроссоверов Haval моделей H3 и Dargo. Такое распоряжение правительства подписано и размещено на официальном портале правовой информации pravo.gov.ru.

Требования локализации к автомобилям такси в большинстве регионов стали применяться с 1 марта 2026 года. С этого времени к работе в такси стали допускать не все автомобили, а лишь отвечающие условиям: набирающие достаточное количество локализационных баллов по 719-му постановлению правительства; произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), которые были заключены или подверглись изменениям в 2022-2025 грлах; допущенные к использованию в такси отдельными решениями правительства.

Для Калининградской области и регионов Сибири закон о локализации такси предусматривает отсрочку - там новые нормы будут применяться с 1 марта 2028 года. Для Дальнего Востока предусмотрена отсрочка до 1 марта 2030 года.

В июле Минпромторг сообщил, что правительство согласовало введение дополнительных требований, которые должны выполняться производителем для включения машины в перечень допускаемых в такси. В частности, для этого автомобиль должен набирать не менее 1,5 тысяч баллов локализации по 719-му постановлению правительства (без учета НИОКР), а инвестиции компании-изготовителя в его локализацию за последние два года должны составлять не менее 10 млрд рублей.

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