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В реестр допускаемых в такси автомобилей внесены кроссоверы Haval моделей H3 и Dargo

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг расширил перечень допускаемых к таксомоторным перевозкам автомобилей за счет включения в него локализованных на тульском автозаводе Great Wall кроссоверов Haval моделей H3 и Dargo. Такое распоряжение правительства подписано и размещено на официальном портале правовой информации pravo.gov.ru.

Требования локализации к автомобилям такси в большинстве регионов стали применяться с 1 марта 2026 года. С этого времени к работе в такси стали допускать не все автомобили, а лишь отвечающие условиям: набирающие достаточное количество локализационных баллов по 719-му постановлению правительства; произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), которые были заключены или подверглись изменениям в 2022-2025 грлах; допущенные к использованию в такси отдельными решениями правительства.

Для Калининградской области и регионов Сибири закон о локализации такси предусматривает отсрочку - там новые нормы будут применяться с 1 марта 2028 года. Для Дальнего Востока предусмотрена отсрочка до 1 марта 2030 года.

В июле Минпромторг сообщил, что правительство согласовало введение дополнительных требований, которые должны выполняться производителем для включения машины в перечень допускаемых в такси. В частности, для этого автомобиль должен набирать не менее 1,5 тысяч баллов локализации по 719-му постановлению правительства (без учета НИОКР), а инвестиции компании-изготовителя в его локализацию за последние два года должны составлять не менее 10 млрд рублей.

Перечень марок и моделей транспортных средств, допущенных для использования в качестве легкового такси в России

МаркаМодели
LadaGranta (вкл. версию на CNG), Iskra, Vesta, Niva Travel, Niva Legend, Largus, Aura
SollersSP7, SF1
EvoluteI-Joy, I-Sky, I-Space
VoyahFree, Dream, Passion
"Москвич"3, 3е, 6, 8, М70, М90
Umo5
HavalJolion, F7, F7x, H3, Dargo
TenetT7, T4L, T8, A8
OmodaC5, C7
JetourX70Plus, Dashing
"Атом"представлен единственной одноименной моделью от АО "Кама"
JelandJ6

Haval Минпромторг правительство
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