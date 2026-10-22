КC потребовал разобраться со взысканием с казны процентов за просрочку компенсации льготных тарифов

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Конституционный суд России потребовал от законодателей устранить неопределенность в вопросе взыскания за счет казны процентов за просрочку компенсаций ресурсоснабжающим организациям разницы между льготными и экономически обоснованными тарифами. Постановление опубликовано на сайте суда.

Поводом к проверке статьи 395 Гражданского кодекса во взаимосвязи с положениями статей 242.1 и 242.2 Бюджетного кодекса стал запрос правительства Амурской области.

Амурская область установила льготные тарифы на теплоэнергию для ряда категорий граждан, при этом возмещать разницу с экономически обоснованным тарифом ресурсоснабжающим организациям обязан регион. Областной закон передал эти полномочия органам местного самоуправления, которые получают субвенции на эти цели. За просрочку выплат Амурскую область неоднократно привлекали к ответственности, начисляя проценты за пользование чужими деньгами. Власти попросили проверить конституционность взыскания таких процентов, в том числе их начисление без учета установленных Бюджетным кодексом порядка и сроков взыскания бюджетных средств.

Конституционный суд признал оспариваемые нормы не соответствующими Основному закону. По мнению суда, они содержат неопределенность относительно того, следует ли начислять проценты по статье 395 ГК за просрочку компенсации потерь ресурсоснабжающей организации в связи с льготными тарифами в регионе. Если же это возможно, указал КС, неясно, следует ли начислять проценты за периоды: до вступления в силу судебного акта по иску о взыскании убытков; со дня его вступления в силу и до дня поступления исполнительного документа в орган власти; за три месяца, которые даются на исполнение по Бюджетному кодексу.

КС указал, что без специального регулирования решение о начислении процентов на сумму потерь ресурсоснабжающей организации, когда власти допустили просрочку, зависит от того, носит ли обязательство по возмещению соответствующих потерь гражданско-правовой характер. Суд обнаружил, что российское законодательство не позволяет однозначно ответить на этот вопрос. Так, согласно одному подходу, обязанность властей возместить такие убытки существует в рамках деликатного гражданско-правового обязательства, однако в контексте реализации регионом полномочий по тарифному регулированию, а также особого порядка такой компенсации, возможно предположить и публично-правовой характер этих отношений.

В итоге вопрос о возмещении таких убытков тоже может быть решен по-разному, что нарушает принципы правовой определенности и правового равенства, заключил КС.

Теперь законодатель обязан устранить эту неопределенность. До тех пор при взыскании судом с казны убытков в пользу ресурсоснабжающей организации в связи с просрочкой компенсации межтарифной разницы упомянутые проценты начисляться не будут.

Региональные власти при этом вправе, устанавливая правила компенсации межтарифной разницы, предусмотреть увеличение размеров выплат, в случае их просрочки, за счет регионального бюджета, указал суд.