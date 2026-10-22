Минобороны РФ сообщило об ударах по двум украинским объектам энергетики

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что нанесены удары по объектам энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий военно-промышленного комплекса и логистических центров Украины.

"В результате удара поражены электроподстанция ПС-330 "Новокиевская" в н.п. Хотов Киевской области и электроподстанция ПС-330 "Житомирская" в г. Житомир", - заявили в военном ведомстве в четверг.

По данным Минобороны РФ, удары нанесены беспилотниками.