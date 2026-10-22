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Медведев допустил использование московского приложения "Амина" для мигрантов в других регионах РФ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Межведомственная комиссия Совета безопасности по вопросам государственной миграционной политики считает необходимым поэтапно распространить опыт использования московского приложения "Амина" на другие регионы России, сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"(...) обсудили результаты эксперимента с московским приложением "Амина", которое упрощает учёт иностранных граждан из безвизовых стран. В Москве и области система доказала свою эффективность. Этот опыт может быть поэтапно распространён на другие регионы России", - написал Медведев в своем канале в мессенджере Max.

Он сообщил, что на заседании комиссии обсуждалась работа реестра контролируемых лиц, который ограничивает права нарушителей миграционного законодательства. "Эта работа будет продолжена", - подчеркнул Медведев.

Дмитрий Медведев Совбез РФ
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