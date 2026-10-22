Путин сказал, что РФ не желает воевать с Украиной, но если Киев хочет, то пусть воюет

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Россия не хочет воевать с Украиной, но если Киев хочет, пусть воюет, только непонятно, почему весь мир должен за это им платить, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Почему сегодняшнее украинское руководство решило, что весь мир должен платить этому украинскому руководству, воевать за них, поставлять оружие, боеприпасы, технику и так далее. Вот это непонятно. Ну, хотят воевать? Мы не хотим воевать с Украиной. Но если сегодняшнее украинское руководство хочет воевать, ну пусть воюют", - сказал Путин в интервью журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"Но почему они считают, что все должны за это платить и поставлять им оружие? Наверное, аргументы есть, я могу себе представить, имея в виду, что кто-то когда-то обещал: мы вам будем помогать. Но они помогать-то собирались до последнего украинца. Это тоже один из аспектов всей этой большой проблемы и трагедии", - сказал президент РФ.

По его словам, "некоторые страны Европы, допустим, или в других мировых пространствах хотят воевать с Россией с целью её ослабить", но возникает вопрос, является ли это национальной идеей самой Украины.

"И они всё время говорили о том, что готовы воевать до последнего украинца. А само-то украинское руководство, оно как относится к своим гражданам? Тоже как те, кто с нами хотят воевать за рубежом, относятся как к расходному материалу? Это же всё-таки их граждане, которые воюют", - сказал Путин.