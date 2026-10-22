Суд в Москве арестовал экс-депутата Госдумы Михайлова

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Басманный районный суд Москвы в четверг арестовал бывшего депутата Госдумы России, первого секретаря отделения КПРФ в Коми Олега Михайлова, сообщает пресс-служба отделения КПРФ в Коми.

Михайлову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Отмечается, что сторона защиты собирается оспаривать решение суда.

Как сообщалось, Михайлова в среду задержали в Москве. Его поместили в изолятор временного содержания. Лидеру коммунистов республики вменили ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием интернета).