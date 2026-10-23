Землетрясение магнитудой 5 произошло вблизи Южных Курил

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5 произошло рано утром в пятницу в Тихом океане возле Южных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано 23 октября в 04:21 местного времени (20:21 мск 22 октября - ИФ) в Тихом океане с эпицентром в 34 км северо-западнее села Малокурильское на о. Шикотан. Очаг залегал на глубине 63 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие ощутили на Шикотане силой до трех-четырех баллов, тревога цунами не объявлялась.