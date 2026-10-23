Военные РФ заявили об уничтожении свыше 110 пунктов управления беспилотниками ВСУ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Запад", "Восток" и "Южная" в течение суток уничтожили 117 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ и 10 станций спутниковой связи Starlink, заявили российские военные в пятницу.

"Вскрыты и уничтожены 45 пунктов управления БПЛА, четыре станций спутниковой связи Starlink, 39 робототехнических комплексов, два квадроцикла и два полевых склада боеприпасов", - сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.

По словам представителя группировки "Восток" Дмитрия Миськова, за сутки группировка уничтожила шесть станций спутниковой связи Starlink, 98 беспилотников самолетного типа и 29 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.

"Южная" группировка войск в течение суток уничтожила 43 пункта управления беспилотниками ВСУ, 62 наземных робототехнических комплекса, три склада с запасами материальных средств, 62 антенны связи и БПЛА, заявил представитель группировки Вадим Астафьев.