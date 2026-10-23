Поиск

Военные РФ заявили об уничтожении свыше 110 пунктов управления беспилотниками ВСУ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Запад", "Восток" и "Южная" в течение суток уничтожили 117 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ и 10 станций спутниковой связи Starlink, заявили российские военные в пятницу.

"Вскрыты и уничтожены 45 пунктов управления БПЛА, четыре станций спутниковой связи Starlink, 39 робототехнических комплексов, два квадроцикла и два полевых склада боеприпасов", - сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.

По словам представителя группировки "Восток" Дмитрия Миськова, за сутки группировка уничтожила шесть станций спутниковой связи Starlink, 98 беспилотников самолетного типа и 29 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.

"Южная" группировка войск в течение суток уничтожила 43 пункта управления беспилотниками ВСУ, 62 наземных робототехнических комплекса, три склада с запасами материальных средств, 62 антенны связи и БПЛА, заявил представитель группировки Вадим Астафьев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 октября 2026 года Военная операция на Украине
ВСУ Starlink Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент РФ заявил о готовности России договариваться с Украиной

 Президент РФ заявил о готовности России договариваться с Украиной

Путин считает "политической шизофренией" заявления Европы о подготовке к войне с РФ

Путин назвал неуместным заявление Зеленского о готовности смириться с потерей территорий

 Путин назвал неуместным заявление Зеленского о готовности смириться с потерей территорий

Что произошло за день: четверг, 22 октября

Константин Шестаков назначен врио губернатора Приморского края

Путин предложил мэру Владивостока Шестакову стать врио губернатора Приморья

 Путин предложил мэру Владивостока Шестакову стать врио губернатора Приморья

Союз театральных деятелей переименуют

Минпромторг сохранит отсрочку уплаты утильсбора для российских автоконцернов в 2027 году

Глава Росрыболовства отметил стабилизацию цен на красную икру

 Глава Росрыболовства отметил стабилизацию цен на красную икру
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12515 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3963 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 119 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов