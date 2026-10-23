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Природный пожар площадью 850 га тушат в Приморье

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Крупный природный пожар тушат в Красноармейском округе Приморского края, возгорание локализовали на площади 850 га, сообщает в пятницу пресс-служба краевого министерства лесного хозяйства и охраны окружающей среды.

"Вечером 22 октября неизвестные лица подожгли поле южнее села Гоголевка Красноармейского округа. Первоначально термоточка определялась с площадью в 5 га. Однако сильный ветер с порывами стал причиной быстрого распространения огня", - говорится в сообщении.

Когда до окраинных домов осталось 1,5 км, на место прибыла группа парашютистов и десантников Рощинского авиаотделения "Приморской авиабазы". Им удалось сдержать распространение пожара в сторону домов и государственного лесного фонда.

Утром 23 октября площадь пожара была зафиксирована на площади 650 га. Сейчас возгорание локализовано на площади 850 га.

Группировка из 20 человек продолжает работу по тушению пожара. Для создания минеральной полосы привлекли технику с трапом от арендатора.

Ранее в Приморье стартовал осенний пожароопасный период. С начала 2026 года специалисты около 4,4 тыс. раз выезжали на тушение пожаров на разных территориях. Из 495 лесных возгораний 279 произошли из-за людей. Еще 215 пожаров пришли на лесные территории с земель других категорий.

Приморье
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