Атаку БПЛА отражают в Прикамье

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ПВО отражает атаку беспилотников в Пермском крае, сообщается в канале министерства территориальной безопасности региона в мессенджере Мах в пятницу.

"В Пермском крае силами ПВО идет отражение атаки вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.

В министерстве просят не приближаться к обломкам, а также не снимать и не публиковать в соцсетях фото и видео работы ПВО.

Региональное МЧС сообщает о введении режима "Ковер" в городе Березники, а также в населенных пунктах Березовка и Зюкайка.

По данным Росавиации, аэропорт Перми временно приостановил обслуживание авиарейсов.

В Перми слышны сирены воздушной тревоги.