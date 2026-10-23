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Атаку БПЛА отражают в Прикамье

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ПВО отражает атаку беспилотников в Пермском крае, сообщается в канале министерства территориальной безопасности региона в мессенджере Мах в пятницу.

"В Пермском крае силами ПВО идет отражение атаки вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.

В министерстве просят не приближаться к обломкам, а также не снимать и не публиковать в соцсетях фото и видео работы ПВО.

Региональное МЧС сообщает о введении режима "Ковер" в городе Березники, а также в населенных пунктах Березовка и Зюкайка.

По данным Росавиации, аэропорт Перми временно приостановил обслуживание авиарейсов.

В Перми слышны сирены воздушной тревоги.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 октября 2026 года Военная операция на Украине
Пермский край Прикамье
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