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Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX на 0,1%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX на 0,1%
Фото: Анна Волик/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в пятницу демонстрирует небольшой рост после двух дней снижения; участники рынка отыгрывают очередной виток роста мировых цен на нефть, а также ждут итогов октябрьского заседания ЦБ РФ.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2432,07 пункта (+0,11%), индекс РТС - 944,42 пункта (+0,11%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,6%.

Подорожали акции "Московской биржи" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), МКПАО "ВК" (+0,6%), "Норникеля" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Т-Технологий" (+0,4%), Сбербанка (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Полюса" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции МКПАО "Хэдхантер" (-0,5%), "НЛМК" (-0,2%), МКПАО "Яндекс" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Аналитики единогласно прогнозируют сохранение ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России в пятницу на уровне 14% годовых. Эксперты расходятся лишь в оценке тона сигнала: останется он нейтральным или будет ужесточен. Банк России на заседании 11 сентября принял решение оставить ключевую ставку на уровне 14% после десяти снижений подряд. Регулятор тогда сохранил нейтральный сигнал: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий".

Россия готова к развязке непростой ситуации с Украиной и готова с ней договариваться, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы и сейчас готовы договариваться и искать развязки в этой тяжелой, непростой ситуации в том смысле, что это очень близкий нам народ, понимаете", - сказал Путин в интервью журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Путин отметил, что Россия выступала за мирное разрешение конфликта с самого начала. "В 2014 году уже об этом говорили: давайте мы вам поможем договориться с Юго-Востоком тогдашней Украины. Нет, пушки, самолеты против мирного населения, войну развязали практически. Потом Минские соглашения. Мы же всегда стремились к тому, чтобы они смогли договориться с той частью Украины, которая не согласна с госпереворотом. Нет, отказались от этого", - напомнил президент РФ. "Потом перед началом наших действий по защите людей на Донбассе мы же тоже им сказали: ну давайте без всяких эксцессов, давайте договоримся. Нет, будем воевать. Ну, пожалуйста", - добавил он.

Путин подтвердил, что в ходе состоявшихся накануне переговоров с американскими эмиссарами Россия согласилась возобновить трехсторонние переговоры РФ-США-Украина с целью обсуждения вопроса обеспечения безопасности Украины и РФ после окончательного мирного соглашения. "В наших переговорах с представителями администрации США мы договорились о том, что мы готовы возобновить наши трехсторонние контакты. Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения", - сказал Путин.

При этом президент РФ подчеркнул, что это должны быть мирные соглашения "в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то краткий промежуток времени". "Мы готовы возобновить эти контакты для достижения этой цели", - заявил Путин. При этом президент РФ согласен с тем, что переговоры о гарантиях безопасности для Украины и России, которые Москва готова возобновить после выхода на окончательное мирное соглашение, должны включать обсуждение будущей архитектуры европейской безопасности.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине приближается к завершению. "Я урегулировал восемь жестоких войн (...) и, я думаю, мы близки к завершению еще двух. Я думаю, (конфликт - ИФ) Россия - Украина приближается к этой стадии", - сказал Трамп на митинге в штате Айова. Конфликт США с Ираном, по его словам, также в числе близких к завершению. Ранее в среду американский лидер уже сообщал, что приблизился к решению украинского кризиса. "Мы приближаемся к этому. Может быть, сейчас мы ближе, чем когда бы то ни было", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Мировые цены на нефть 23 октября утром продолжают повышаться после заметного роста накануне; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 0,47%, до $113,7 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,58%, до $100,05 за баррель.

Иранские войска готовы дать мощный ответ на повторное нападение США на Исламскую Республику, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Али Абдуллахи. "Мы готовы дать врагу сокрушительный и решительный отпор", - написал Абдуллахи в социальной сети X. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи также предупредил, что в случае возобновления полномасштабных военных действий Тегеран нанесет удары по нефтяным объектам и подводным кабелям в районе Персидского залива, передают местные СМИ. Он добавил, что целями могут стать и объекты, связанные с искусственным интеллектом, и центры обработки данных.

Наибольшее количество атак на торговые суда в Ормузском проливе с момента начала конфликта между США и Ираном в конце февраля зафиксировано в октябре, следует из данных Международной морской организации ООН (IMO). С начала месяца было совершено 27 нападений на коммерческие суда. Для сравнения в марте произошло 22 атаки, а также были совершены нападения на морскую буровую платформу и два буксира.

Несмотря на участившиеся нападения, суда продолжают следовать через пролив. По информации лондонской аналитической компании в сфере морских перевозок Lloyd's List, в период с 5 по 11 октября через пролив прошли 104 судна, не связанных с Ираном. За это же время было совершено 12 атак. Как сообщает IMO, шесть из них пришлись на 11 октября. Атаки, в основном на перевозившие нефть танкеры, происходили практически ежедневно.

Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги в четверг в небольшом плюсе, S&P 500 и Nasdaq Composite резко снизились вслед за котировками акций технологических компаний. Nasdaq упал максимально с июня (на 2,6%) на фоне новой волны опасений инвесторов по поводу масштабных расходов компаний сферы искусственного интеллекта. Давление на рынок акций также оказали рост цен на нефть и сигналы возможного усиления глобальной геополитической напряженности.

Американские и израильские военные подготовили планы возобновления ударов по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США, сообщила The New York Times со ссылкой на источники. Вероятными целями, по информации газеты, станут энергетическая инфраструктура Ирана, ядерные объекты, а также ракетный и беспилотный арсенал.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром не демонстрирует ярко выраженной динамики (-0,05%), что говорит о вероятной стабилизации ситуации на фондовых биржах США 23 октября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу наблюдается преимущественно негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Австралии, материкового Китая, Южной Кореи и Японии снижаются на 0,1-1%, и лишь индекс Гонконга подрастает на 0,6%.

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