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Глава Верховного суда РФ оценил цифровизацию судов Китая

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда России Игорь Краснов в рамках своего официального визита в КНР посетил Высокий народный суд Шанхая, где ознакомился с примерами применения технологий искусственного интеллекта в судебной деятельности, а также посетил Международный арбитражный суд Шанхая, созданный в 2025 году для разрешения трансграничных споров в Китае.

В пресс-службе Верховного суда подчеркнули, что ознакомление российской делегации во главе с Игорем Красновым с деятельностью ведущих судебных учреждений Китая "отражает обоюдное стремление сторон к укреплению сотрудничества в правовой сфере и обмену передовыми практиками".

Высокий народный суд активно участвует и в международном сотрудничестве, ярким примером такого взаимодействия стал Форум судей "Китай-ШОС", организованный судом совместно с Шанхайским университетом политики и права. В форуме по поручению председателя Верховного суда РФ принимали участие и российские судьи.

Как отметил Игорь Краснов, в 2027-2028 годах аналогичный форум планируется провести в России в период ее председательствования в ШОС. В составе возглавляемой им делегации Китай посетили председатели Московского и Санкт- Петербургского городских судов Михаил Птицын и Алексей Лаков.

Высокий народный суд Шанхая в последние годы стал площадкой внедрения судебных реформ, которые затем тиражируются по всему Китаю, и считается одним из лидеров по внедрению информационных технологий, реализуя госпрограмму "умных судов". Уже с середины 2010-х годов граждане и организации могут подавать иски через интернет-портал суда. Через мобильное приложение "Shanghai Micro Court" можно участвовать в заседаниях дистанционно и проверять статус дела. Среднее время регистрации коммерческого иска сократился до менее половины дня.

Международный арбитражный суд Шанхая учрежден 30 декабря 2024 года для совершенствования рассмотрения коммерческих споров с иностранным участием и формирования привлекательного центра разрешения международных коммерческих споров. В частности, он рассматривает заявления о признании и приведении к исполнению решений иностранных судов по гражданских и коммерческим делам, коммерческие споры, связанные с предприятиями с иностранными инвестициями, и споры, где одной из сторон выступает предприятие со стопроцентным иностранным капиталом.

Игорь Краснов Китай
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