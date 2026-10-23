Летчики Северного флота выполнили бомбометание на полигоне в Заполярье

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Экипажи бомбардировщиков Су-24М смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили учебно-боевые задачи по практическому бомбометанию на авиационном полигоне в Мурманской области, сообщила пресс-служба флота в пятницу.

"В ходе выполнения полетов, экипажи отработали комплекс задач: от скрытного выхода на боевой курс до точного прицельного поражения целей. Летчики успешно выполнили бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, фортификационные сооружения и скопления бронетехники и живой силы условного противника", - говорится в сообщении.

Успешность боевого упражнения подтвердили средствами объективного контроля, добавили в пресс-службе.