Более 30 дронов сбито за ночь над Воронежем и десятью районами области

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Минувшей ночью над Воронежем и десятью районами области сбиты 33 дрона, сообщил глава региона Александр Гусев.

"Минувшей ночью в небе над Воронежем и десятью районами области были обнаружены и уничтожены 33 беспилотных летательных аппарата", - написал Гусев в своем канале в мессенджере Мах в пятницу.

По его информации, пострадавших нет. В результате падения обломков в городе повреждены фасад многоквартирного дома и легковой автомобиль.