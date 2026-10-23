Минобороны РФ заявило об ударе по порту Вилково в Одесской области

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что в течение ночи ударами БПЛА поражены цели в Полтавской и Одесской областях Украины.

"В результате удара поражены: в Полтавской области: вагонное депо "Полтава", территория которого используется ВСУ для хранения и ремонта военной техники", - заявили в ведомстве в пятницу.

Там добавили, что в Одесской области в порту Вилково поражены два пункта временной дислокации операторов безэкипажных катеров (БЭК), стоянка катеров и место хранения БЭК, а также портовая инфраструктура, обеспечивающая хранение и подготовку к применению этих аппаратов.