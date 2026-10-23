Военные РФ заявили об ударе по складу, задействованному в интересах ВСУ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие уничтожили склад имущества военного назначения, производственное здание, которые работали в интересах украинской армии, заявило в пятницу министерство обороны РФ.

"В различных тыловых районах Украины операторами ударных "Гераней" отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" были успешно поражены вертолет Ми-24 на авиастоянке, склад имущества военного назначения и производственное здание одного из промышленных предприятий Украины", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ заявили, что операторы дронов-камикадзе бригады войск беспилотных систем "Варяг" нанесли удары по электротрансформатору, полевым электрогенераторам ВСУ, полевому пункту хранения боеприпасов.

В пятницу российское военное ведомство опубликовало соответствующие кадры.