Более 3 тыс. случаев контрабанды культурных ценностей из РФ зафиксировано с 2020 г.

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российские правоохранительные органы зафиксировали с 2020 года свыше 3 тыс. случаев контрабанды предметов, представляющих культурную ценность, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в пятницу.

"Всего с 2020 года в Российской Федерации зафиксировано более трех тысяч случаев контрабанды культурных ценностей на сумму, превышающую 8 млрд рублей", - заявили в ЦОС.

Там добавили, что правоохранительными органами по этим фактам возбуждено более чем 3,7 тыс. уголовных дел.