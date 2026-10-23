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Двух тамбовчан осудили за попытку отправить в Европу культурные ценности на 1 млн руб.

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Приговор Ленинского районного суда Тамбова в отношении двух местных жителей за попытку контрабанды 135 предметов культуры Средневековья Северо-Восточной Руси и Западного Кавказа вступил в законную силу, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в пятницу.

"Решением суда каждому назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и 6 месяцев", - заявили в ЦОС.

По данным спецслужбы, в августе 2024 года осужденные пытались незаконно отправить в Великобританию и Францию предметы, признанные культурными ценностями. Мужчины были задержаны при отправке посылок со 135 предметами культуры Северо-Восточной Руси и Западного Кавказа эпохи Средневековья.

"По оценке экспертов, указанные предметы составляют историческую, культурную и научную ценность и не подлежат вывозу из России. Общая оценочная стоимость изъятых археологических ценностей составила около 1 млн рублей", - сказали в ФСБ.

Уголовное дело в отношении осужденных было возбуждено и расследовано следственным отделением УФСБ по Тамбовской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 226.1 (покушение на контрабанду культурных ценностей группой лиц по предварительному сговору) УК России.

"Изъятые решением суда в пользу государства археологические предметы переданы в управление министерства культуры Российской Федерации по Центральному федеральному округу для принятия решения о включении в фонд музейных учреждений страны", - заявили в ЦОС.

Тамбов ФСБ
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