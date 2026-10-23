Проект закона о повышении штрафа до 30 тыс. руб. за езду без прав внесен в Думу

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об усилении ответственности за управление автомобилем без водительского удостоверения.

Соответствующая инициатива (17121-9) размещена в базе законодательной деятельности палаты парламента в пятницу.

В проекте закона предлагается установить повышенную административную ответственность таких водителей, увеличив размер штрафных санкций с 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

За повторное совершение такого административного правонарушения предлагается ввести штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, с отнесением рассмотрения таких дел к компетенции органов внутренних дел и военной автомобильной инспекции, а также исключить по таким деяниям возможность в течение 30 дней со дня вынесения соответствующего постановления оплачивать штраф в размере 75% от суммы наложенного взыскания.

В настоящее время в КоАП отсутствует специальная норма о применении к злостным нарушителям более строгих мер административного воздействия.

Такое нормативное регулирование позволяет лицу многократно управлять транспортным средством, не имея такого права, пренебрегая ценностью жизни граждан и их безопасностью, что обесценивает действия органов государственной власти по укреплению законности и предупреждению общественно опасных действий, совершаемых указанными лицами, говорится в пояснительной записке.

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев поддерживает введение повышенных штрафов за управление автомобилем без прав. "Эту меру поддерживаем, она давно назрела", - сказал Москвичев "Интерфаксу".