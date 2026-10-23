Москва считает "Двадцатку" лучшим форматом для обсуждения отношений между Западом и Востоком

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - "Группа двадцати" сродни Совбезу ООН в сфере экономики, ее мандат позволяет перезапустить механизмы поиска компромиссного сосуществования между Западом и Востоком, заявил "Интерфаксу" посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

"Двадцатка" (G20), конечно, не единственный формат, где условные Восток и Запад сидят за одним столом. Однако у нее во многом уникальные параметры. Конфигурация и мандат "двадцатки" сродни Совету Безопасности ООН, только в экономической сфере. Когда члены форума встают на рациональную стезю, он способен решать самые сложные задачи", - сказал он.

"Не видим альтернативы тому, чтобы договариваться, снова начать искать точки соприкосновения и компромиссы. "Двадцатка" идеально подходит для перезапуска этих механизмов. В ее составе присутствуют все центры силы и влияния, включая Россию, Китай и США", - добавил дипломат.

Как отметил Бердыев, "даже формально недружественные страны способны находить развязки сложных узлов, если верх берет здравый рассудок и добрая воля". "Это наглядно подтверждается недавней "дизельной сделкой" Москвы и Вашингтона", - сказал он.

В то же время, констатировал Бердыев, "конечно, "двадцатка" сегодня не на пике своей "спортивной" формы" и "многие ее переговорные процессы стагнируют или упираются в содержательный тупик".