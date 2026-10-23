В МИД назвали недопустимыми ограничения логистики и технологий для поставок продовольствия

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Россия активно работает над закреплением понимания недопустимости использования ограничений на логистику и технологии в качестве инструмента давления в сфере поставок продовольствия, заявил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев в интервью "Интерфаксу".

"Происходит самовольное присвоение Западом себе полицейских функций на море. Базовая конвенция ООН по морскому праву подменяется пресловутыми правилами их собственного изготовления. Международное сообщество уже откликнулось на эти злоупотребления созданием в ООН с нашим участием по инициативе Индии и Либерии коалиции в поддержку свободы мореплавания. Не отстаёт и "двадцатка". Министры торговли форума приняли в этом году совместное заявление - кстати, единственное, которое в рамках повестки дня американского председательства собрало консенсус на указанном треке - о категорической неприемлемости превращения продовольствия в оружие или театр военных действий", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах преодоления разногласий между странами "Группы двадцати" в вопросах снятия ограничений на мировые поставки энергоносителей и зерна.

По словам дипломата, Еврокомиссия, а также, в частности, Великобритания, Канада, Австралия "были вынуждены (...) подписаться под этим определением".

Бердыев также отметил, что Россия "вместе с единомышленниками настояла на широкой трактовке антигуманных действий, включив в их спектр ограничения на логистику, комплектующие, технологии и первичные компоненты, необходимые для функционирования сельскохозяйственного сектора".

"Активно работаем над закреплением такого понимания", - указал он.