Минобороны сообщило о нейтрализации за ночь 443 беспилотников

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО за ночь нейтрализовали 443 дрона, в том числе над Черным и Азовским морями, заявило Минобороны.

Дроны были сбиты над Смоленской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Владимирской, Ростовской, Волгоградской областями, Пермским и Краснодарским краями, Московским регионом, Татарстаном, Удмуртией и Крымом.