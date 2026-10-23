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Минобороны сообщило о нейтрализации за ночь 443 беспилотников

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО за ночь нейтрализовали 443 дрона, в том числе над Черным и Азовским морями, заявило Минобороны.

Дроны были сбиты над Смоленской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Владимирской, Ростовской, Волгоградской областями, Пермским и Краснодарским краями, Московским регионом, Татарстаном, Удмуртией и Крымом.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 октября 2026 года Военная операция на Украине
ПВО Минобороны
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