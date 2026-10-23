РФ отмечает рост интереса к контактам в рамках G20 со стороны недружественных стран

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российская сторона фиксирует рост предметного интереса к взаимодействию со стороны так называемых недружественных стран на площадке "Группы двадцати", в том числе по темам использования Северного морского пути, энергетики, продовольствия, заявил "Интерфаксу" посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

"Что касается общения России с указанной группой стран в "двадцатке", то оно сохраняется. Фиксируем запрос на увеличение частоты таких контактов, их более предметную насыщенность", - сказал Бердыев в интервью агентству.

По словам Бердыева, "в числе заметных конкретных тем - Северный морской путь, российские энергоносители, продовольствие, сфера ИКТ и искусственный интеллект".

Как указал посол МИД РФ, "двадцатка" - хорошая площадка, чтобы без особой помпы решать практические вопросы, в том числе в рамках двусторонних каналов и других форматов на ее полях". "Мы на это нацелены", - сказал Бердыев.