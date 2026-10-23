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В Москве усматривают в отстранении ЮАР от G20 нарушение принципов форума

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Отстранение ЮАР от "двадцатки" и "навязывание" участия Польши нарушает базовые принципы форума, заявил "Интерфаксу" посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

"Внутренние трения на форуме лишь продолжают усиливаться. Возьмем, к примеру, текущую ситуацию с отстранением ЮАР, что является само по себе абсурдным и попирает базовые "двадцаточные" принципы, подразумевающие консенсус и коллегиальность", - сказал он.

"Из этой же "оперы" - навязывание "двадцаточникам" Польши как потенциального нового члена формата, который якобы будет выразителем взглядов Центральной и Восточной Европы. Причем ссылки делаются на страны, что в большинстве своем состоят в ЕС либо пока туда стремятся", - добавил дипломат.

По словам Бердыева, это может говорить о том, что Брюссель, несмотря на представленность ЕС в "Группе двадцати", "выступает не от лица всех своих участников, а только его псевдо-ядра, мнящего себя хозяевами евроинтеграции, - Берлина и Парижа".

G20 ЮАР Польша МИД Марат Бердыев
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