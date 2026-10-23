"Рособоронэкспорт" на саммите Россия-Африка представит "Антидроновый купол"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" впервые представит концепцию защиты населения, войск и объектов от БПЛА "Антидроновый купол" на третьем саммите Россия-Африка, который пройдет в московском Гостином дворе 28-29 октября, сообщили в пресс-службе компании.

"Антидроновый купол" предназначен для защиты населения, а также стратегических, инфраструктурных объектов, мостов, зданий, предприятий топливно-энергетического комплекса и мест дислокации войск от атак БПЛА", - говорится в сообщении.

Предлагаются также варианты защиты транспортных колонн и автомобилей, перевозящих особо охраняемых лиц или грузы.

Проект представляет собой эшелонированную систему, состоящую из средств разведки воздушного пространства, огневого поражения и радиоэлектронного подавления БПЛА, геоинформационной системы на основе автоматизированной системы управления, а также средств инженерной (физической) защиты.

"Рособоронэкспорт" предлагает построение надежной объектовой защиты от БПЛА, адаптируемой под конкретного партнера и конкретный объект. Все средства и решения, применяемые в ней, доказали свою эффективность в реальных условиях", - сказал через пресс-службу гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Проект разработан специалистами "Рособоронэкспорта" совместно с ведущими российскими производителями средств противодействия беспилотным летательным аппаратам и представителями специализированных силовых структур. В его основу лег практический опыт противодействия БПЛА, накопленный в ходе военных и антитеррористических операций последних лет.

На саммите Россия-Африка "Рособоронэкспорт" представит партнерам саму концепцию, а также решения, предназначенные для построения "Антидронового купола". Все компоненты "Антидроного купола" разработаны и производятся на предприятиях России,.

Так, в числе решений такие средства физического уничтожения БПЛА как разработанные холдингом "Высокоточные комплексы" ЗРК "Панцирь-СМД-Е" и ЗРПК "Панцирь-С1М", ПЗРК "Верба" и система поражения воздушных целей ТКБ-1167, а также созданный госкорпорацией "Ростех" зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель" с боеприпасами программируемого подрыва.

"В самое ближайшее время линейка средств физического воздействия на БПЛА пополнится серийно производимыми лазерными системами и находящимися на этапе завершения испытаний комплексами воздействия электромагнитным импульсом", - сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

Также компания представит комплексы обнаружения и радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации беспилотников "Силок", "Репеллент-Патруль", Sky-Hunter 4PC и "Радескан" в версии "Антидрон".