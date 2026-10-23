Житель Смоленской области осужден за призывы к экстремизму

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Дорогобужский районный суд Смоленской области назначил 2 года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства местному жителю по делу о публичном распространении экстремистского контента в интернете, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Установлено, что 39-летний мужчина систематически размещал в открытом доступе одной из социальных сетей комментарии с призывами к насилию по национальному признаку в отношении выходцев из стран Центральной Азии и представителей народов Кавказа.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета).