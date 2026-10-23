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Крымчанин осужден на 20 лет за подготовку теракта на железной дороге

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Крыма Андрея Артищука виновным в госизмене и подготовке теракта, сообщает пресс-служба суда.

"Установлено, что в 2023 году Артищук, являясь гражданином РФ и находясь на территории Херсонской области, извлек из тайника СВУ (самодельное взрывное устройство - ИФ) и перевез его домой. Осенью 2024 года осужденный прибыл к еще одному тайнику и извлек из него СВУ. С помощью них он планировал совершение террористического акта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для совершения теракта был выбран участок на железнодорожных путях на территории Перовского сельского поселения Симферопольского района Крыма, взрыв планировалось осуществить 30 ноября 2024 года. Довести преступный умысел до реализации мужчине не удалось, так как он был задержан.

Приговор вынесен по ч.1 ст.222 (незаконный оборот оружия), ст.275 (госизмена), п."в" ч.3 ст.222.1 (незаконный оборот взрывчатки, два эпизода) и ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 УК РФ (подготовка теракта). Артищуку назначено 20 лет колонии строгого режима.

Крым
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