МИД РФ пообещал отреагировать на высылку российских дипломатов из Австрии

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Россия ответит на высылку своих дипломатов из Австрии, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

"Реакция последует неотвратимо", - заявил он журналистам.

Ранее стало известно, что австрийская сторона решила выслать четырех российских дипломатов из страны.

Согласно решению внешнеполитического ведомства, персонами нон грата объявлены три сотрудника российской дипмиссии в Вене и еще один сотрудник постпредства России при ОБСЕ.