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Минпромторг проработает смягчение требований по КПЭ для добросовестных получателей субсидий

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Государство не должно наказывать штрафами добросовестных инвесторов, которые воспользовались льготными кредитами и смогли реализовать проект, но не полностью выполнили ключевые показатели эффективности (КПЭ), заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, выступая на форуме "Российский промышленник" в пятницу.

"Наказание бизнеса за недостижение отдельных ключевых показателей эффективности, которые предусматриваются в промышленных мерах поддержки, - у нас действительно это стало определенным камнем преткновения по некоторым мерам поддержки, когда есть не один КПЭ, а два или пять. Условно говоря, четыре достигаются, один достигается, но не в полном объеме, не на 100%. И некоторые контролирующие, проверяющие органы говорят о том, что: "не достигли же всех пяти на 100% КПЭ, будьте любезны, вернуть (...) весь объём субсидий"", - описал он проблему с претензиями к бизнесу за невыполнение показателей поддержанных государством проектов.

При этом, как отметил Алиханов, речь может идти о случаях, когда показатели не выполнены не по вине компании, а, например, из-за изменения макроэкономических условий: "Разработан новый продукт, освоена технология, создано производство, выпускается продукция (...), обслуживается кредит, но объём рынка не такой, как прогнозировалось, он чуть меньше, и объём выпускаемой продукции меньше, чем заявляли в самом начале проекта в бизнес-плане, и контролёры говорят: надо наказывать, штрафовать".

"На наш взгляд, для нас это сигнал - надо принимать решение. Я лично, наше министерство против того, чтобы наказывать в случае с ФРП (Фонд развития промышленности - ИФ) заёмщика, который обслуживает нормально свой долг, просто макроэкономика так сложилась, что спрос чуть меньше", - заявил министр.

Для решения проблемы Минпромторг, по его словам, рассматривает "либо упрощение КПЭ, либо создание системы, когда мы указываем какие-то оговорки, либо делаем какие-то коридоры возможных показателей, какие-то плюс-минус 30% закладываем, чтобы не наказывать добросовестных предпринимателей".

"Это важная проблема, подтверждаю, что мы с ней работаем, и единые подходы сформулируем и в ближайшее время откорректируем все", - сказал Алиханов.

Минпромторг Антон Алиханов
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