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Пять жителей Ставрополья арестованы по делу об использовании рабского труда

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Суд в Ставропольском крае арестовал пятерых жителей Красногвардейского округа, обвиняемых в использовании рабского труда, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

В 2025-2026 годах фигуранты предложили четверым мужчинам и женщине работу. Вместо обещанного заработка обвиняемые отобрали у одного из работников паспорт, ограничивали передвижение потерпевших, запрещали общаться с соседями. При попытках убежать потерпевших избивали.

Действия фигурантов были пресечены благодаря взаимодействию следователей СК России и сотрудников краевого УФСБ.

Пресс-служба УФСБ по региону сообщает, что один из обвиняемых предложил сотруднику управления деньги за прекращение проверки. В сентябре этого года при передаче наличных он был задержан сотрудниками органов госбезопасности.

В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлено обвинение по п.п. "а", "г", "д" ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда в отношении двух или более человек, с применением насилия и с изъятием документов) и ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в крупном размере).

СКР Ставропольский край
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