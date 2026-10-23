"Единая Россия" проведет съезд 5 декабря

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" 5 декабря в Москве проведет съезд, на котором обновит составы всех руководящих органов и примет программу стратегического планирования деятельности, сообщил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев.

"Успешно прошли выборы в Госдуму, мы существенно обновили состав нашей фракции, и теперь нам необходимо избрать новые составы Высшего и Генерального советов партии, обновить Центральную контрольную комиссию, а также отчитаться об их деятельности за прошедшие пять лет", цитируют в пресс-службе партии слова Якушева в пятницу.

По его словам, в программе стратегического планирования деятельности, которая также именуется манифестом, партия определит задачи на долгосрочную перспективу.

"Действующая программа принималась в 2001 году. За эти годы многие ее положения стали неактуальными. А мы, как серьезная политическая сила, должны иметь документ стратегического планирования, который определяет направления нашей работы на долгие годы вперед в соответствии с курсом развития страны", - отметил Якушев.