ВС РФ за неделю сбили семь крылатых ракет "Фламинго" и 5593 дрона ВСУ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение недели уничтожили семь крылатых ракет "Фламинго" ВСУ, свыше 5,5 тыс. украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, семь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 5593 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - заявили в военном ведомстве.

"Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено пять безэкипажных катеров военно-морских сил Украины", - сообщили в министерстве обороны.