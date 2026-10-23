Военные заявили о трех массированных и 11 групповых ударах по целям на Украине за неделю

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в течение недели нанесли три массированных и 11 групповых ударов по военным целям на территории Украины, заявило Минобороны РФ в пятницу.

"С 17 по 23 октября Вооруженными силами Российской Федерации нанесены три массированных и 11 групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, также поражены места производства, сборки и хранения беспилотников средней и большой дальности, склады военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации ВСУ.

"Выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения", - проинформировали в Минобороны РФ.