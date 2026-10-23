Выпуск легковых автомобилей в РФ за 9 месяцев вырос на 27%

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Выпуск легковых автомобилей в РФ в январе-сентябре 2026 года, по оценкам российских автопроизводителей, вырос более чем на четверть.

"В плане объемов производства автомобилей в нашей стране видим положительную динамику. По данным автопроизводителей, по итогам девяти месяцев с наших конвейеров сошло свыше 764 тысяч автомобилей всех сегментов - на 22,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них - почти 660 тысяч легковых машин, в этом сегменте прирост составил более 27%", - сообщил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов на полях форума "Российский промышленник" в пятницу.

Данные автопроизводителей, на которые ссылаются в Минпромторге, несколько отличаются от статистики промышленного производства Росстата.

Росстат пока не публиковал доклад за сентябрь и девять месяцев текущего года. Но в докладе за август и восемь месяцев ведомство сообщало, что объем производства легковых автомобилей с начала года составил 507 тыс. единиц. Таким образом, среднемесячный темп выпуска в январе-августе был чуть выше 63 тыс. шт.

Озвученные Минпромторгом данные автопроизводителей о производстве по итогам трех кварталов предполагают, что среднемесячный темп выпуска был выше почти на 10 тыс. автомобилей и составлял чуть более 73 тыс. шт.