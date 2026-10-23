ВС РФ за неделю установили контроль над 13 населенными пунктами в зоне СВО

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение недели установили контроль над 13 населенными пунктами в зоне спецоперации, в том числе над городом Доброполье в ДНР, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные позиции и в результате решительных действий взяли под контроль населенные пункты Паламаревка и Ковалевка Харьковской области", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, "Южная" группировка войск за неделю улучшила положение по переднему краю и установила контроль над поселком городского типа Алексеево-Дружковка в ДНР.

"В течение недели подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенные пункты Доброполье, Первомайское и Сергеевка Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны РФ.

Группировка войск "Восток" продолжала продвижение в глубину обороны ВСУ и взяла под контроль села Омельник, Тимошевка, Червоный Яр и Мировка в Запорожской области и село Великомихайловка в Днепропетровской области, отметило министерство.

"На прошедшей неделе подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение и освободили населенные пункты Малокатериновка и Юльевка Запорожской области", - информирует российское военное ведомство.

Группировка "Запад" в течение недели также нанесла поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.

"Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1 560 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 130 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы", - сказали в Минобороны РФ.

По его данным, "Южной" группировкой войск нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.

"Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял более 1 275 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 221 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - сообщили в министерстве.

По информации российских военных, группировка войск "Центр" поразила формирования пяти механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, пяти бригад Нацгвардии Украины и бригады спецназначения "Азов" (запрещенная организация в РФ).

Согласно сообщению Минобороны РФ, за неделю в зоне ответственности группировки потери украинских сил составили более 2 405 военнослужащих, 44 боевые бронированные машины, 53 автомобиля, 16 орудий полевой артиллерии и 15 станций радиоэлектронной борьбы.

В министерстве сообщили, что подразделения группировки "Восток" за неделю нанесли удары по живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

"Потери противника на данном направлении составили свыше 1 380 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 38 автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - сказано в сообщении военного ведомства.

Группировка "Днепр" за неделю нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты. "Уничтожены до 215 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 127 автомобилей, артиллерийское орудие и восемь станций радиоэлектронной борьбы", - сказали в министерстве обороны.